Tapalqué: por querer hacer una broma mató a un amigo de su hijo

7 julio, 2020 Leido: 676

Un hombre de 26 años fue asesinado de un balazo por el padre de un amigo en Tapalqué, provincia de Buenos Aires. El asesino en cuestión intentaba hacerle una broma cuando ingresó a la casa, pero esta salió fallida.



Néstor Félix Hirtz de 66 años, responsable de la muerte de Tomás Echegaray, cuando se entregó a la Policía aseguró: “Ahí me mandé la cagada. Le quise hacer una joda y se me escapó un tiro”.

Según allegados, los dos muchachos, Etchegaray y su amigo habrían ingresando a la casa cuando el padre de este último se acercó para hacer una broma con un arma de fuego, pero que finalmente derivaría en la muerte del joven.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima, identificada como Tomás Echegaray, murió cuando era trasladado en ambulancia a un Hospital Municipal de Azul, ubicado a unos 45 minutos de Tapalqué, por la herida irreparable que le provocó la bala.

Los medios locales informaron que el asesinato ocurrió el domingo a la madrugada en la casa del padre de un amigo de Echegaray. Aunque todavía no se conocen detalles de qué ocurrió en ese domicilio, Hirtz confesó que quiso hacer una broma con su pistola y le disparó en el abdomen a la víctima, lo que le provocó lesiones en el hígado y la columna vertebral.

Los investigadores policiales encontraron un revólver Magnum y una pistola calibre 38 en la camioneta de Hirtz, que ya fue detenido en el momento que los efectivos acudieron al domicilio en cuestión.

Por esta acción el hombre de 66 años quedó imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en donde la justifica deberá determinar la pena que recibirá.

Los últimos informes indican que el sospechoso permanece detenido en la Estación de Policía Comunal de Tapalqué. Entiende en la causa el fiscal Marcelo Fernández. (ámbito.com)

