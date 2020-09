Techeros: Piden el sobreseimiento definitivo de Rocío Toro y van por su regreso a la Policía

2 septiembre, 2020 Leido: 2791

El abogado Sergio Roldán, que representó a los exjefes policiales de Tres Arroyos Walter Caballero, Hernán Aranzábal y Ariel Morales, pidió el sobreseimiento definitivo de la expolicía Rocío Toro por prescripción de la acción penal y se encaminaría a intentar que vuelva a la fuerza. Toro había sido aprehendida a bordo de un móvil policial junto a un excompañero suyo, Walter Galván, que luego fue condenado por robo agravado y otros delitos en el marco de su participación en la llamada “banda de los techeros”, que en 2016 cometió varios ilícitos en viviendas de esta ciudad.

Rocío Toro había sido imputada de los mismos delitos por los que fueron llevados a juicio el resto de los integrantes de la banda. Pero por decisión del entonces juez de Garantías subrogante Alberto Gallardo, fue sobreseída parcialmente y sólo quedó pesando sobre ella la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El abogado Roldán apeló a la Cámara y mientras esta apelación se resolvía, según explicó a LU 24, la Fiscalía avanzó y elevó a juicio la causa contra el resto de los acusados.

Esa causa se radicó en el Tribunal Oral Criminal 1 de Tres Arroyos, que se excusó y la giró a la Cámara de Apelaciones. Allí, por sorteo, se le adjudicó al Tribunal Criminal 1 de Bahía Blanca, que juzgó y condenó al resto de los techeros.

Cuando la apelación por Toro volvió a Garantías de Tres Arroyos manteniendo la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el juicio no se impulsó. Según Roldán, “quedó en un cajón”. Entonces, por prescripción de la acción penal, el abogado pidió su sobreseimiento. Fue en abril; luego sobrevino la cuarentena y, cuando volvió a funcionar la justicia, el letrado se comunicó con el Tribunal Criminal local y le dijeron que se habían excusado; en Bahía Blanca, en tanto, le advirtieron que esa causa no estaba elevada a juicio.

“Entonces presenté un habeas corpus para que la Cámara de Garantías de Bahía Blanca para que disponga qué juez debe resolver el sobreseimiento de Toro: el Juzgado de Garantías de Tres Arroyos, al que pedí pronto despacho. Pero parece que se olvidaron de esta causa y no quiere hacerse cargo nadie”, señaló.

Volver