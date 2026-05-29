“Tengo hambre”: Detuvieron al hijo de un jubilado que murió desnutrido en Mendoza

29 mayo, 2026 0

Un jubilado de 72 años murió con desnutrición severa y su hijo fue detenido, tras estar varios días prófugo, e imputado por el delito de abandono de persona agravado.

La policía lo halló con vida en su casa, siendo la expresión “tengo hambre” la única que repetía Francisco Carlos Morán, de la localidad de Godoy Cruz, Mendoza. Además, en la vivienda había una considerable falta de higiene.

El jubilado, trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara, murió 24 horas después por un complejo estado de salud: tenía múltiples hematomas en el rostro y en el cuerpo, y padecía un cuadro de neumonía.

Las pruebas recabadas por la justicia determinaron que Francisco vivía con su hijo, Sergio Gustavo Morán, de 41 años, quien tenía la responsabilidad legal de su cuidado.

La investigación quedó en manos del fiscal Juan Carlos Alessandra.

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