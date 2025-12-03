Tenía pedido de captura y cayó por llevarse una botella de bebida sin pagar

Un sujeto fue aprehendido en un suiper chino de Tres Arroyos cuando advirtieron que se llevaba una botella de bebida alcohólica sin pagar. Cuando se registró su identidad, aparece un pedido de captura pendiente.

A los fines de abordar la problemática de seguridad, que es requerida por la ciudadanía tresarroyense, se requirió personal y recursos logísticos a dependencias descentralizadas, por lo que personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos, Comisaria Primera, juntamente con personal del Escuadrón de Caballería, y la SubDDI, locales, realizaron diversos operativos en vario puntos de la ciudad, que llevo primeramente a la aprehensión de un sujeto de 36 años, identificado como Cristian Alberto Medina, quien ingreso a un conocido supermercado de origen Chino, ubicado en la conocida Plaza del Árbol, intentando sustraer una botella de Whisky, siendo observado por la cajera y empleados, quienes llaman al 911, llegando rápidamente personal policial al lugar.

Al notar Medina la presencia de los uniformados se vuelve agresivo pero logra ser reducido, siendo aprehendido, continuando con insultos y amenazas a los empleados del lugar, por lo que se labraron actuaciones prevenciones por el delito de Hurto en grado de Tentativa, Amenazas, y Resistencia a la Autoridad, de trámite ante la UFIJ Nro. 13 del Depto. Judicial local. Asimismo ya en la Dependencia policial, se establece que sobre el sujeto un pedido de Captura Activo por el delito de Robo Agravado, por el empleo de arma de fuego y Privación Ilegal de la Libertad, de tramite ante la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 del Depto. Judicial de Bahía Blanca, el mismo por el momento continua alojado en el sector de los calabozos dela comisaría primera.

