Tensión en EE.UU.: Trump, evacuado de una cena en medio de un tiroteo

25 abril, 2026 4

Un incidente de seguridad obligó a evacuar de urgencia al presidente estadounidense Donald Trump de una cena con periodistas este sábado por la noche, luego de que se escucharan fuertes estallidos en las inmediaciones del hotel Washington Hilton.

Según informó la agencia AFP, el episodio ocurrió mientras se desarrollaba un evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y generó momentos de tensión entre los presentes. Medios locales indicaron que el incidente se produjo por un tiroteo que llevó a cabo un hombre armado que estaba en el hall del hotel. Por el momento, no se reportaron heridos.

Ante la situación, los agentes del Servicio Secreto activaron los protocolos de seguridad y el mandatario y la primera dama Melania Trump fueron retirados del lugar de manera preventiva.

También estaban presentes el vicepresidente JD Vance y los miembros del gabinete del presidente.

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