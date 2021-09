Thouluc: “No es una protesta, es una forma de manifestar nuestro apoyo a los compañeros”

19 septiembre, 2021 Leido: 1220

Juan Carlos “Cali” Thouluc, referente provincial de Camioneros Auto Convocados, dio detalles a LU 24 sobre la detención de Juan Menéndez, Juan José Rodríguez, Mario Rodríguez y Pablo Vester, asegurando que la misma es una injusticia y que las autoridades locales “faltaron” a su palabra. “No es una protesta, es una forma de manifestar nuestro apoyo a los compañeros que han sido detenidos esta mañana”, dijo.



En cuanto a las causas de la detención, Thouluc manifestó que “por una causa falsa, por cosas que no corresponden, por gente que ha cambiado el testimonio y por conflictos que ha habido, y en donde, ellos no han tenido nada que ver”.

“Hoy es fácil pegarle a los Rodríguez que siempre han sido los referentes de Tres Arroyos, para pedir por los derechos. Hoy nos encontramos que la gente de Maltería Quilmes, con Norberto Fernández que es el dueño del Manantial, no cumplieron con su palabra en enero, también hago responsable al Intendente quien dijo que no iban a hacer responsable a ningún Auto Convocado”, agregó.

“No entendemos porque lo hacen, si lo sabemos pero no tenemos pruebas. Tenemos 60 compañeros que se han quedado sin trabajo y nos castigan. Nuestros compañeros no han hecho nada, de eso estamos seguros”, destacó.

“Queremos que las personas que han dado su palabra las cumplan, el Intendente se comprometió en que no iba a haber ningún tipo de represarías con nadie, y hoy, hay 4 personas detenidas, creemos que hay testigos que han sido comprados”, finalizó.

