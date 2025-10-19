Tiene 17 años, quedó libre: Le secuestraron moto robada

19 octubre, 2025 0

En la madrugada del sábado, personal policial detuvo a un menor de 17 años en Salta y Buchardo, el que circulaba en una moto Gilera Smash de 110 cc., sin dominio colocado, la que tenía pedido de secuestro desde el 7 de agosto, por el delito de “Hurto de motovehículo” luego de una denuncia de su propietaria en la Comisaría Primera, y las actuaciones judiciales realizadas oportunamente por la UFIJ 13 de nuestra ciudad.

Se inició una causa por encubrimiento interviniendo la UFIJ 4 del Fuero de Responsabilidad Juvenil a cargo de la Dra. Marina Vizzolini, quien luego de la notificación de la formación de la misma, entregó al menor a sus padres.

