Tiene 18 años el joven aprehendido con pornografía infantil en su celular

Un joven de 18 años fue aprehendido hoy tras detectarse, en un allanamiento efectuado ayer con intervención de la Policía Federal, pornografía infantil en su teléfono móvil. Según indicó la doctora Natalia Ramos, titular de la Fiscalía de Género, en el procedimiento se encontró el material, en fotos y videos, pero no se pudo acreditar que lo distribuya.

Por esta razón, después de la indagatoria, prevista para hoy mismo, recuperaría la libertad.

“A diferencia de lo ocurrido en otra detención reciente por este mismo tema, a esta persona no le pudimos acreditar que haya compartido ese material. Lo cual también modifica el delito, porque una cosa es la tenencia y otra la distribución, que tiene una pena mayor. Hay que recordar que la tenencia de pornografía infantil es delito desde el 2018 con una modificación del Código Penal, antes ni siquiera lo era”, alertó.

Los tres procedimientos no tienen conexión entre sí

Esta semana, se concretaron en la ciudad tres procedimientos a partir de denuncias de la organización internacional que investiga y denuncia casos de distribución de pornografía infantil. Los tres, explicó la fiscal, se realizaron juntos por una cuestión meramente organizativa. Para concretarlos viene un equipo especialmente capacitado de la Policía Federal de Necochea, con equipamiento específico, que permite la apertura de dispositivos electrónicos con acceso a Internet en el momento, y de esta forma se puede determinar si hay o no difusión del material cuestionado. Sin embargo, y a pesar de proceder de la misma entidad como denunciante, Ramos explicó que “las causas no tienen ninguna conexión entre sí”.

“Se hizo un primer allanamiento el martes, donde no se recabó ninguna información importante para la investigación, en una de las causas; hubo un segundo procedimiento el miércoles, en otra causa, en el que se secuestró un teléfono celular que coincidía con la información que nos dio este organismo internacional, pero en el dispositivo no se encontraron videos o imágenes de pornografía infantil. Y ayer se hizo un tercer allanamiento, en una causa tampoco relacionada con las anteriores aunque las tres comparten la misma temática, en el que sí se encontraron, en el teléfono de la persona, videos y fotos”, puntualizó la fiscal.

