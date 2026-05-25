Tienen 14 años, huyen de la policía y descartan un arma

25 mayo, 2026 683

Dos adolescentes de 14 años escaparon de la policía de Mar del Plata, en una moto robada por distintas calles de la zona sur de esa ciudad.

Durante la persecución descartaron un revólver Doberman calibre.22 cargado, pero terminaron aprehendidos tras abandonar el vehículo e intentar seguir huyendo a pie.

El procedimiento se inició durante la noche del domingo, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas en jurisdicción de la comisaría tercera recibió un alerta sobre dos sujetos que circulaban en una motocicleta negra y que habrían participado en distintos ilícitos.

Al llegar a la zona de Jacinto Peralta Ramos y Carasa, los efectivos detectaron una Zanella Sapucai 150 cc sin patente colocada, ocupada por los dos menores que coincidían con la descripción aportada. Cuando intentaron interceptarlos mediante señales lumínicas y sonoras, los sospechosos escaparon a toda velocidad.

La persecución se extendió por distintas arterias de la ciudad hasta llegar a Antártida Argentina y Nápoles, donde, según informaron fuentes policiales, el acompañante intentó extraer un arma de fuego de entre sus prendas. Instantes después descartó el revólver sobre la cinta asfáltica y continuó la fuga junto al conductor.

Finalmente, ambos abandonaron la motocicleta en calle Güiraldes e intentaron escapar corriendo, aunque fueron reducidos y aprehendidos por el personal policial.

Durante el operativo se secuestró el revólver cargado, con ocho cartuchos intactos y dos percutados, además de un teléfono celular Samsung color verde.

También se constató que la motocicleta Zanella Sapucai registraba un pedido de secuestro activo por un robo agravado, requerido por la comisaría tercera desde el 10 de mayo de 2026.

La fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, avaló el accionar policial y dispuso la formación de causa para uno de los menores por portación ilegal de arma de uso civil y para el otro por encubrimiento. Ambos fueron trasladados al CEA y quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

Volver