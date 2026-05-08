Tiros en Bahía: sigue grave el menor de 14 años

8 mayo, 2026 0

En Bahía Blanca, el joven herido continúa siendo asistido en el área de terapia intensiva del hospital Municipal, adonde fue trasladado de emergencia, después de las 20:00 de este jueves luego de recibir disparos por parte de una banda.

“El paciente de 14 años fue ingresado al servicio de emergencia por familiares, luego de haber sufrido un traumatismo de cráneo con mecanismo incierto. Ingresa vigil”, explicó una fuente del centro asistencial.

“Se le realizó una tomografia y se observó un orificio de entrada y un cuerpo extraño con destellos metalicos dispersos. Ingresa al quirófano, donde se le realizó una craniectomía (extracción de una porción del cráneo para aliviar la alta presión intracraneal) fronto parieto temporal derecha, y actualmente permanece en terapia intensiva”, agregó.

En el marco de la investigación del hecho, la Policía, según se informó, pudo secuestrar en el nosocomio el plomo deformado (que le extrajeron al joven en la operación), así como los restos óseos, que son compatibles con el ataque armado.

Volver