“Tiso” Dam perdonó a su asaltante: “Espero que te puedas recuperar y reinsertar en la sociedad”

19 julio, 2024 128

El vicecónsul honorario de Dinamarca y exconcejal, José “Tiso” Dam, víctima junto a su esposa de un violento asalto en su campo de Orense, perdonó al delincuente y le deseó “que te puedas recuperar e insertarte de vuelta en la sociedad”.

“Uno se agarra una calentura con este señor, pero sé que tiene familia, hijos y un problema de adicciones: Franco espero que te puedas recuperar e insertarte de vuelta en la sociedad porque esta no es vida para ninguno”, expresó en el estudio de LU 24.

En tanto, embargado por la emoción, agradeció a “todas las personas que nos dieron una mano en este mal trance”.

El actual presidente de la Comisión Vial contó que todo ocurrió “después de haber pasado un momento de amigos, una peña que tiene en Orense muchos años. Justo ese día la hice en mi casa y la pasamos muy bien. No hacía 5 minutos que se habían ido los últimos integrantes y apareció este señor que entró de forma violenta. Lamentablemente, Ana llevó la peor parte porque recibió un tiro en la pierna. Hoy lo podemos contar y agradecemos estar vivos”.

“Es un agradecimiento que va desde mis hijos hasta el médico de Orense Páez, los enfermeros, la gente del Hospital, a quienes nos trajeron en ambulancia tanto de Orense como de San Francisco, tuvimos una atención espectacular”, destacó. También se mostró muy agradecido con quienes los llamaron: “uno se da cuenta el cariño que le tiene la gente”.

Asimismo, destacó “el trabajo judicial, a las pocas horas el tipo estaba identificado, que no es común, me llamaron desde el Ministerio de la Provincia, estuvo la DDI de Mar del Plata, y el intendente Pablo Garate se puso al frente de todo, con él tengo una amistad de no hace mucho tiempo y creo que irá creciendo. Realmente quiero agradecerles para que esto se haya esclarecido tan rápido”.

“Pienso que voy a volver, mi vida es el campo, tengo 70 años y prácticamente los he vivido en ese lugar. A Orense y Tres Arroyos las llevo más que en el alma”, aseguró.

También recordó que con su esposa “solo nos separamos cuando nos trajeron a Tres Arroyos en ambulancia porque Páez temía que tuviese un coagulo en la cabeza después de tantos golpes. Gracias a Dios no me quedó ni una secuela”.

Finalmente, Dam contó que “lo más probable es que el martes le puedan sacar a Ana la bala que tiene justo debajo de la rodilla. Tiene que hacer mucho reposo, pero anímicamente está bien y vamos a hacer todo lo posible para recuperarnos mutuamente”.

Volver