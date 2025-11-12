“Toco tu cuerpo, no tu alma” desgarradora carta de la madre de Débora

12 noviembre, 2025 0

María Luisa Del Valle, la mamá de Débora Bulacio, la mujer que fue asesinada por su pareja, el femicida Ángel Gutiérrez, escribió una desgarradora y conmovedora carta en sus redes sociales en la cual despidió a su hija luego de que se confirmara el hallazgo de su cuerpo en el Lago de los Cisnes después de una exhaustiva búsqueda.

A través de su cuenta personal de Facebook, Del Valle expresó: “Toco tu cuerpo, “Queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas tus ganas de siempre ayudar a los demás, tu disponibilidad para quien necesitara un oído, un abrazo, un te amo, Dios nos prestó por un ratito tu vida”, continuó.

En el escrito se manifestó respecto a la pérdida que sufrió hace unos años la víctima con la muerte de un hijo y de su hermana: “Dámaris Debora, te reuniste con tu bebé que te esperaba allí arriba, y te encontraste a con tu hermanita mayor, seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles te amo”.

“Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva guerrearemos por ti. Se hará justicia, te lo por seguro, porque la justicia celestial y la terrenal se unieron”, sumó.

Por último, para cerrar la emotiva carta, Del Valle expuso: “Te quisieron ocultar, pero se olvidaron o se olvidó que eres LUZ, y en las tinieblas la LUZ resplandece”.

En las últimas horas también hizo referencia a Gutiérrez, a quien acusó de “asesino” y pidió “justicia” por su hija. no tu alma. Sos libre, vuela alto, hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos”.

