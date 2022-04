Tractorazo: Simonetti dijo que será “muy exitoso”, pero advirtió que “hay que tener cuidado con lo que hace el campo”

Este sábado, ruralistas autoconvocados llevan adelante el “Tractorazo” hasta Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reclamo a la presión impositiva que afronta el sector agropecuario.

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, dijo a LU 24 que “nosotros creemos que la marcha será muy exitosa”, pero advirtió que “hay que tener cuidado con lo que hace el campo, si se va (Alberto) Fernández quién sigue”.

“Tenemos que estar acompañando al productor, creo que hay un grupo de gente de Capital Federal y el Gran Buenos Aires que está cansada con todo esto, por ejemplo los comentarios de Máximo Kirchner diciendo que todos los porteños son golpistas, entonces se va a juntar gente porque hay mucha antipatía al sector gobernante”, afirmó.

“Cuando se habla de la suspensión de retenciones nunca se habla del valor del dólar: la gente piensa que nosotros estamos cobrando 600 dólares y no sé si cobramos 150 en dólar billete, se ha hecho un relato de la abundancia de los productores que no es tal y no será fácil encarar esta campaña”, aseguró.

“Desde arriba dicen que nosotros tenemos que alimentar al mundo, pero si no exportás a quién vas a alimentar, estaríamos produciendo más para qué. Yo creo que hay que dejar que el mercado se vaya manejando y de alguna manera se puedan ir solucionando los problemas”, consideró.

En tanto, explicó que “la Mesa de Enlace dijo que no acompaña la protesta, aunque nosotros les damos la posibilidad a los productores que acompañen y nosotros lo estamos haciendo”.

Simonetti recordó que “en 2008 Cristina estaba en la plenitud de su poder, se hicieron las manifestaciones y cortes y casi se estuvo por ir. Hoy la posición de (Alberto) Fernández es de una debilidad tremenda, yo no sé si estas cosas no nos van a llevar a que diga que los productores golpistas vinieron a hacer despelote y si se va Fernández quién sigue, sino estuviera él no hubiésemos firmado el acuerdo con el Fondo Monetario, estaríamos aislados del mundo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que hace el campo que es el que hace que ingresen los dólares que necesita el país para poder seguir sobreviviendo. Esa es mi impresión, quizás estoy diciendo un disparate”.

“Nosotros estamos trabajando para el futuro. Nos preocupa mucho la situación porque las alternativas de poder de hoy cuáles son, no sé si no son peores que Fernández”, sentenció.

“Renta extraordinaria”: “largan humo para ver qué dice la gente”

Respecto al proyecto de “renta extraordinaria”, expresó que “el Ministro de Economía larga un plan de la presunta riqueza y él sabe que en el Congreso no va a pasar porque si ellos pueden negociar con el FMI es gracias a la oposición, entonces cómo le va a permitir armar un disparate así, yo pienso que largan humo para ver qué dice la gente”.

“La Argentina te da una tristeza bárbara”

“El productor está cansado, está aburrido, le toman el pelo y encima salen a decir que somos los egoístas, los ratas, y creo que ese es uno de los tantos errores que tienen porque ellos deberían estar viendo cómo producimos más en un momento desgraciadamente favorable por la guerra. Tenemos el 50 por ciento de pobreza, es una cosa de locos, vamos para atrás. La Argentina te da una tristeza bárbara”, concluyó.

