Tragedia aérea en Esquel: aseguran que había niebla pero se desconocen las causas del accidente

A última hora de este martes, un avión sanitario se estrelló llegando al aeropuerto de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. La nave arribaba con cuatro tripulantes: un médico y un enfermero murieron, mientras que el piloto y el copiloto se encuentran internados, uno de ellos en estado crítico. La aeronave había partido a las 20 desde San Fernando para buscar a una paciente que debía ser trasladada de urgencia a Buenos Aires. Sin embargo, se precipitó antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Brigadier General Antonio Parodi, cerca de las 11 de la noche. Nano Peralta, director de Radio Nacional Esquel, dijo a LU 24 que “el Lear Jet 35 venía a buscar a una paciente pediátrica para trasladarla a un nosocomio de Buenos Aires, se estrelló cuando estaba aterrizando y si bien había niebla y una visibilidad de apenas 100 metros, las causas no se conocen. Habrá que esperar la determinación de la autoridad de Transporte Aéreo”. Aun no se confirmaron las identidades de los fallecidos.

La paciente ya estaba en el aeropuerto pero no había abordado el vuelo, por lo que nuevamente se la trasladó al Hospital Zonal de Esquel.

