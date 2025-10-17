Tragedia de De La Garma: Revocan absolución y condenan a Padín por triple homicidio agravado

Ante el recurso del Fiscal de la causa y del Letrado de los particulares damnificados, Dr. Werner Nickel, , la Cámara de Apelaciones revocó el fallo judicial que absolvió a Roberto José Padín por la denominada Tragedia de De La Garma, siniestro vial que causó el fallecimiento de tres personas.

De acuerdo con la resolución a la que obtuvo acceso LU 24, Padín fue hallado autor penalmente responsable de los delitos de triple homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, lesiones culposas en concurso ideal y desobediencia, en concurso real (arts. 84 bis primer párr. y segundo párr. último supuesto, 94, 54, 239 y 55 del CP), según hechos acontecidos en De La Garma, partido de Adolfo Gonzales Chaves, el 5 de marzo y 8 de octubre de 2023, respectivamente.

El fallo del juicio desarrollado el pasado 12 de mayo en Tres Arroyos fue dictado por el juez subrogante del Juzgado en lo Correccional, Dr. Gabriel Giuliani, quien ahora deberá imponer la pena.

El luctuoso episodio ocurrió en la Ruta Provincial Nº 75, en el tramo que une De la Garma con Juan E. Barra. Un Fiat Palio y una camioneta Toyota, conducida por Padín, protagonizaron un choque frontal, donde murieron en el acto Guillermina Anahí Eloyza, de 50 años (Barker), y Claudia Celina Roldán, de 51 (Tres Arroyos). Días después falleció también Carlos Saavedra, conductor del rodado menor, debido a las graves lesiones sufridas.

