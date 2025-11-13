Tragedia de Once: De Vido se entregó a la Justicia y quedó detenido

13 noviembre, 2025 0

El exministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido se entregó este jueves a la mañana en los tribunales de Comodoro Py y quedó formalmente detenido para comenzar a cumplir su condena en la causa por la tragedia ferroviaria de Once. Minutos después de las 8, el exfuncionario arribó al edificio judicial a bordo de un Volkswagen Nivus. Evitó hacer declaraciones ante la prensa y se dirigió en ascensor al sexto piso, donde está el tribunal que lo condenó. Fue casi media hora antes de lo previsto: lo habían citado para las 8.30.



La entrega se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el miércoles un último recurso presentado por su defensa para evitar la prisión.

Con esa decisión, el máximo tribunal dejó firme la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 4 —integrado por los jueces Ricardo Basílico, Fernando Canero y Guillermo Costabel—, que lo había condenado en 2018 a cinco años de prisión por administración fraudulenta, pena que luego la Cámara de Casación redujo a cuatro años.

Ahora, el TOF 4 debe todavía definir si aceptará el pedido del exministro para cumplir la pena en su casa. El trámite podría demorar algunas semanas. Mientras tanto, permanecería en el penal de Ezeiza.

Volver