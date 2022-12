Tragedia de Oriente: La acompañante de Pozos habló a través de Facebook

6 diciembre, 2022

La joven que acompañaba al conductor de la camioneta que protagonizó la Tragedia de Oriente, hizo públicas unas palabras en su cuenta de Facebook, lamentando lo sucedido y manifestando lo siguiente:

“Voy a salir a hablar esta vez y no lo voy a hacer de nuevo, para las personas que están diciendo que hay algo que me estoy guardando, que estoy queriendo tapar los asesinatos, y que apoyo la muerte de tantas personas, voy a proceder a mostrar lo que era después del accidente y como puede ser 100% real el hecho de que yo no recuerde nada en el mismo.

Me desperté al otro día sin tener idea ni de lo que había pasado, ni de que había gente muerta, ni de por qué yo estaba herida, no íbamos más de dos en la camioneta, y a mí nadie me subió “obligada” o agarrándome con fuerza del brazo, por lo tanto tampoco hubo alguien que me defendiera, ya que lo primero no pasó como para yo encontrarme en apuros por la situación en la que estaba metida.

Por favor, dejen de inventar y hostigarme a mí o a mi familia ya que están intentando condenarnos socialmente cuando dije que NO RECUERDO NADA de después del accidente, todo lo que pude hacer y estuvo en mis manos, ya lo hice. Declaré lo único que me acuerdo en la comisaría, y también con quién correspondía que era familiar de uno de los fallecidos. Es más que entendible que el dolor que están pasando lo descarguen en quien no deberían, pero si están buscando justicia se equivocan de persona porque me internaron justamente por un golpe en la cabeza y tuve que pasar por varios exámenes y visitas al neurólogo para que se chequee que no iba a comenzar a tener dificultades gracias a ello.

El fiscal dijo con textuales palabras que me salvé de milagro, así que no hay que ignorar que yo también me podría haber muerto, por lo tanto no hay nada que me esté guardando.

La justicia NO se hace con mentiras y les voy a agradecer si dejan de tergiversar esta situación e inventar cosas que no son para nada reales únicamente con el fin de tener algo para contar o reírse de las tragedias de los demás, justo como lo es esto. Hubo gente fallecida gracias por este accidente y no es algo que podemos comentar como un chusmerío nuevo tomándonos un mate con un amigo, es devastador para las familias de los fallecidos y los demás, y si van a ser tan egoístas de seguir comentándolo sin ningún fin correcto, por lo menos háganlo con respeto y dejen de inventar, porque al final del día TODA la gente que se atrevió a hablar de más inventando y esparciendo mentiras, no estuvo ahí.

Un abrazo muy fuerte a todos los familiares de los fallecidos y mis más sinceras disculpas por todo lo sucedido, estoy tratando de recordar desde que volví del hospital. Tapo la foto porque la idea no es ser tan explícito ni exponer tanto, pero me veo obligada a hacerlo teniendo en cuenta que me están tratando como cómplice. Gracias por leerme, eso es todo”.

