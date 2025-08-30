Tragedia en Bahía Blanca: murió una niña ahogada en una pileta

Una niña de un año murió ahogada este viernes después de caer en la piscina del patio de su casa en calle Bermúdez al 5000, en el barrio San Agustín de la ciudad de Bahía Blanca.

La madre indicó al personal de emergencia no haber advertido que la nena de un año salió al patio de la vivienda, ubicada en Bermúdez al 5000, donde luego fue encontrada sin signos vitales.

La menor fue trasladada a la guardia del Hospital Penna, pero a pesar del esfuerzo del personal de emergencias por reanimarla, terminó falleciendo.



