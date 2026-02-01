Tragedia en Coronel Pringles: Una discusión vecinal terminó en crimen

Un domingo teñido de sangre conmociona a la comunidad de Coronel Pringles. Alrededor de las 10 de la mañana, un enfrentamiento verbal entre dos hombres escaló violentamente cuando uno de ellos extrajo una escopeta y abrió fuego.

La víctima falleció en el Hospital Municipal tras recibir un disparo. El agresor fue aprehendido.

Una mañana que parecía transcurrir con normalidad se transformó en escenario de un crimen fatal este domingo en la intersección de calles Alem y 58. Lo que comenzó como una aparente discusión vecinal terminó de la peor manera, dejando como saldo una persona fallecida y un detenido.

Según las primeras informaciones recolectadas en el lugar de los hechos, el altercado se inició con un intercambio de insultos entre dos hombres. Sin embargo, la tensión fue en aumento hasta que uno de los involucrados se dirigió a su domicilio, regresó con una escopeta y efectuó dos disparos.

Momentos de extremo dramatismo

Testigos del hecho relataron escenas de terror. El primer disparo efectuado por el agresor casi impacta en la madre de la víctima, quien se encontraba en el lugar. Lamentablemente, la segunda detonación alcanzó al hombre, provocándole heridas de extrema gravedad.

A pesar de la rapidez con la que se dio aviso a los servicios de emergencia y el posterior traslado al Hospital Municipal Manuel B. Cabrera, los esfuerzos del personal médico no fueron suficientes y, minutos más tarde, se confirmó el deceso de la víctima.

Actuación Policial

Efectivos de la Policía Comunal actuaron de inmediato en el sector, logrando la aprehensión del presunto autor de los disparos, quien ya se encuentra a disposición de la justicia.

Las autoridades policiales y judiciales no han brindado información oficial respecto a las identidades de las personas involucradas, manteniendo el hermetismo habitual mientras se notifica a los familiares y se completan las primeras diligencias de la causa.

La zona fue preservada por los uniformados a la espera de los peritos de la Policía Científica para realizar las tareas de rigor y determinar la mecánica exacta del ataque. Por el momento, se desconocen los motivos originales que desencadenaron la fatal discusión.

