Trágico accidente en la Ruta Provincial 51: dos muertos y un herido grave

24 septiembre, 2025 268

Un trágico accidente ocurrió esta madrugada en la conocida “Curva de Sarachu”, en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51, dejando como saldo dos personas fallecidas, un herido grave y una persona ilesa.

El siniestro, según consignan portales locales de Laprida, se produjo esta mañana de miércoles, minutos antes de las 6, cuando un automóvil y un camión colisionaron por causas que aún son materia de investigación. Tras el impacto, el vehículo de menor porte se incendió, quedando atrapados dos de sus ocupantes, quienes fallecieron calcinados en el lugar. Una tercera persona que viajaba en el auto logró salir por sus propios medios y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz”, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La Ruta 51 permaneció totalmente cortada hasta pasadas las 8 de la mañana, momento en que se restableció el tránsito. Policía Científica continúa trabajando en el lugar para determinar las causas del accidente e identificar a las víctimas.

En el operativo participaron las unidades 9 y 10 de los Bomberos Voluntarios de Laprida, a cargo del jefe del cuerpo activo Cristian Mendia, personal policial del Destacamento de San Jorge, Policía de Seguridad Vial de la rotonda Laprida-La Madrid, personal de salud del Hospital Municipal y Policía Científica de Azul.

