Trágico choque en Ruta 11

8 octubre, 2025 0

Un choque sobre la Ruta 11 a la altura del kilómetro 407, cercano a la localidad de Santa Clara del Mar y en dirección a Mar del Plata, dejó como saldo la muerte de un nene de tan solo 2 años, mientras que su madre, quien conducía el vehículo, fué trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica, desde donde se informó que se encuentra en grave estado,

De acuerdo con testigos del hecho, el vehículo, un Ford Ka, se despistó e impactó contra una columna instalada en el cantero central, quedando literalmente partido a la mitad. Según testimonios, la visibilidad en esos momentos era normal.

El tránsito fue cortado momentáneamente, dejando un contracarril para desviar la circulación vehicular., mientras peritos y personal de AUBASA trabajaban en el lugar.

