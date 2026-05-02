Tránsito: Dos choques en Almafuerte a una cuadra de distancia

2 mayo, 2026 2.519

Este sábado se produjeron dos colisiones sobre la Avenida Almafuerte, separadas por sólo cien metros de distancia.

Motociclista al hospital

El primero de ellos involucró a una moto Motomel de 110 cc., a bordo de la cual iban dos personas, y un Peugeot 308, en la intersección de la arteria mayor y calle Rauch.

A consecuencia del impacto, una mujer fue trasladada al Hospital Pirovano para chequear lesiones.

Sin heridos

El segundo siniestro vial ocurrió en Paso y Almafuerte y fue entre dos automóviles: un Volkswagen Passat y una camioneta Fiat Toro. No hubo lesionados y sus conductores intercambiaron seguros.

Trabajaron como es habitual, personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, Policía y la asistencia sanitaria mencionada.

Volver