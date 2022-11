Transportista amenazado con arma de fuego mientras circulaba por la Ruta 3

19 noviembre, 2022

Un hecho de singulares características fue denunciado por un transportista, en la Comisaría de Adolfo Gonzales Chaves. La situación ocurrió pasado el mediodía del jueves, mientras transitaba por la Ruta 3.

Según relató el camionero, él circulaba por la Ruta 3 con rumbo a Chaves, delante suyo también circulaba otro transporte de cereales, en esas circunstancias fue que un automóvil Mercedes Benz negro con vidrios polarizados se pone a la par de su marcha y vociferó algo que el transportista no entendió. Seguidamente hicieron lo mismo con el camionero que iba delante, pero el chofer apretó tres veces el stop como avisándole algo.

Continuando con la escena, el automóvil aminora su marcha y deja que los dos camiones lo pasen para luego colocarse nuevamente a la par de quién nos hizo el relato, pero esta vez esgrimiendo un arma de fuego y apuntándole, situación que lo sorprendió y atinó a correr su cuerpo hacia un costado, salvaguardando su integridad, sin dejar de conducir el rodado.

Lo cierto fue que las personas que circulaban en el rodado menor aceleraron su marcha y ya no los vio más. Al momento de hacer la correspondiente denuncia, se enteró que el vehículo había sido interceptado en la localidad de Ayacucho, pero no supo los pormenores del caso.

FOTO ILUSTRATIVA



