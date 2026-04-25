Transportista de nuestra ciudad volcó su acoplado en la Ruta 228. Resultó ileso

25 abril, 2026

0
Transportista de nuestra ciudad volcó su acoplado en la Ruta 228. Resultó ileso

Un transportista de nuestra ciudad, identificado como José Sallago, protagonizó en la noche del viernes, un despiste y vuelco del acoplado en la ruta nacional 228, a la altura del kilómetro 7.

La calzada estuvo obstruida durante algunas horas y trabajó en el lugar, el personal del Comando de Prevención Rural de Necochea, Destacamento de Seguridad Vial de Quequén y de Tránsito.

El vehículo de cargas, marca Mercedes Benz, transportaba materiales para la construcción que terminaron esparcidos sobre la cinta asfáltica y ambas banquinas.

Debido a que el transporte quedó volcado sobre la vía, la calzada permaneció parcialmente obstruida durante varias horas mientras se realizaban las maniobras de remoción.

 

Transportista de nuestra ciudad volcó su acoplado en la Ruta 228. Resultó ileso
Transportista de nuestra ciudad volcó su acoplado en la Ruta 228. Resultó ileso
Transportista de nuestra ciudad volcó su acoplado en la Ruta 228. Resultó ileso
Transportista de nuestra ciudad volcó su acoplado en la Ruta 228. Resultó ileso