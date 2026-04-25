Transportista de nuestra ciudad volcó su acoplado en la Ruta 228. Resultó ileso

25 abril, 2026 0

Un transportista de nuestra ciudad, identificado como José Sallago, protagonizó en la noche del viernes, un despiste y vuelco del acoplado en la ruta nacional 228, a la altura del kilómetro 7.

La calzada estuvo obstruida durante algunas horas y trabajó en el lugar, el personal del Comando de Prevención Rural de Necochea, Destacamento de Seguridad Vial de Quequén y de Tránsito.

El vehículo de cargas, marca Mercedes Benz, transportaba materiales para la construcción que terminaron esparcidos sobre la cinta asfáltica y ambas banquinas.

Debido a que el transporte quedó volcado sobre la vía, la calzada permaneció parcialmente obstruida durante varias horas mientras se realizaban las maniobras de remoción.

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