Transportista de Tres Arroyos volcó camión en Las Flores. Ileso

30 octubre, 2025 0

Este jueves Personal de la Policía Vial de Las Flores fue alertado, pasadas las 8:00 de un despiste y vuelco de un camión y su acoplado, éste cargado con maíz en el kilómetro 203 de la Ruta Nacional N° 3.

Al llegar al lugar, efectivos policiales y de Agencia de Seguridad Vial (ANSV) constataron que el conductor, oriundo de Tres Arroyos y perteneciente a la firma Di Vito, ya había sido asistido por automovilistas que transitaban por la zona, quienes lograron ayudarlo a salir de la cabina.

Minutos más tarde arribó una unidad del SAME, que brindó atención médica al hombre, confirmando que no presentaba heridas de gravedad. El tránsito se encuentra habilitado en ambas manos, aunque con asistencia y precaución debido a las tareas de limpieza y control en el sector.

Fuente y fotos: noticiaslasflores.com.ar

