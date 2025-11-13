Transportista de Tres Arroyos volcó en Ruta 228

13 noviembre, 2025 0

En horas de la tarde de este jueves, se produjo el despiste y vuelco de un camión con acoplado en el kilómetro 19 de la Ruta Nacional 228.

Estaba al mando un transportista tresarroyense, Nahuel Geraldo, quien por causas a establecer volcó sobre el préstamo de la banquina al perder el control de un Mercedes Benz, dominio WDZ 693, con acoplado Petinari patente EIY 625.

El chofer resultó ileso, sin requerir asistencia médica. El personal vial brindó colaboración en el lugar y verificó que la calzada se encontrara transitable, quedando la ruta liberada.

Intervino además personal del Destacamento Vial Quequén, que se hizo presente en el kilómetro 19 de la Ruta Nacional 228 tras un llamado al 911 que alertaba sobre la situación.

