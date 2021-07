Tras allanamientos, José Menna pide que le “devuelvan el dinero y limpiar el nombre de mi carnicería”

En el marco de una causa iniciada por comercialización de estupefacientes en la que tomó intervención la UFIJ Nro. 16 a cargo del agente fiscal Dr. Gabriel Lopazzo, días pasados, se realizaron una serie de allanamientos en la ciudad y en la zona, que tuvieron lugar en varios domicilios, siendo uno de los allanados el comercio y la vivienda de José Menna, por lo que el propietario de la carnicería ubicada en la Av. Aníbal Ponce, conversó con LU24 para esclarecer lo sucedido.

Un gran operativo policial y judicial, tuvo lugar en las inmediaciones de su carnicería, y es por ello que José Menna, creyó conveniente aclarar la situación públicamente, con la intensión de “limpiar su nombre”.

Menna, explicó en LU24 que “nos tocó un trago muy amargo para mí y mi negocio” y agregó “soy una persona de laburo, quería aclarar que lo que se sacó de mi carnicería porque no hay especificación de lo que se sacó”. Específicamente, y más allá de aclarar el suceso que lo involucra, sostuvo que durante el allanamiento de su local “se llevaron más de 240 mil pesos que son de mi propiedad, todos me conocen y saben lo que laburamos con mi señora” y en ese sentido aseguró que “secuestraron dinero de las cuentas de mi carnicería y parte de mis ahorros”.

Refiriéndose al dinero secuestrado, indicó que “presente toda la facturación con una abogada pidiendo que se me devuelva el dinero y mi celular lo mismo, porque lo uso para trabajar, pedí que me lo restituyan y que hagan la apertura de mi celular para que vean que no tengo nada que ver con esto”.

Asimismo, el propietario de la carnicería manifestó que “el allanamiento fue para un familiar mío, pero quiero que sepan que mi local no tiene nada que ver con esto, es un trago muy amargo que me tocó vivir, nada más”. Además, sostuvo que “no tengo nada que ocultar, quiero que me devuelvan el dinero y limpiar el nombre de mi carnicería, que es lo más justo para mí y para mi familia”.

Por otra parte, Menna, aseguró que “una persona que está metida en el tema de drogas no se levanta a las 7 de la mañana a laburar, esto es un lugar de trabajo, acá vive mi familia, y fue muy doloroso lo que nos pasó” por lo que, también hizo referencia, con mucho pesar que “la gente que me conoce sabe, y el que no me conoce me va a conocer y no por mala persona, acá lo único que se hace es trabajar”. Para finalizar, hizo mención al apoyo de amigos y conocidos ante tan desafortunado momento, y expresó “quiero agradecer mucho a la gente que me tendió una mano”.

