Tras el incidente de anoche Canan se pregunta quién le dará seguridad

14 febrero, 2022

El conflicto que se desarrolló anoche en una vivienda de Olivero Duggan al 1700, donde hubo tres personas aprehendidas, es la vivienda perteneciente a Luis Canan, quién fuera víctima de robo en su campo días atrás.



En diálogo con Lu24, Canan dijo: “luego del robo del campo, hace unos diez días, no recuperé nada de lo sustraído, y nadie me da respuesta. Quienes vinieron a mi casa viven a la vuelta de mi casa, supuestamente querían agredirme porque yo los había denunciado, y nada que ver, mi denuncia fue para otra persona, y la hice en el CPR”.

El dueño de casa sostiene que no sabe porque viene esta agresión, “me rompieron los vidrios de la ventana, querían ingresar tres personas con palos y cuchillos entonces decidí tirar un tiro al techo para que se vayan. Es una locura, a mí me roban y soy yo el que tiene que cuidarse, no puedo dejar ni el campo ni la casa sola, tengo que andar cuidándome y si yo actúo por mi cuenta termino preso yo. Estas personas que están presas van a salir rápido y yo tengo que andar cuidándome, a mi quién me cuida”.

Paralelamente a los daños que provocaron en su vivienda, Canan deberá afrontar una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

