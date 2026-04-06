Tras rápida investigación: La Policía recuperó moto robada este sábado

6 abril, 2026 0

A pocas horas de haber sido robada, la Policía recuperó una moto luego de un rápido accionar tras la denuncia.

Este sábado, una mujer de 26 años, fue víctima del robo de su vehículo que se encontraba en el interior de la casa de calle Talcahuano al 600. La víctima posee cámaras de seguridad que le permitieron observar todo el accionar de dos delincuentes que le sustrajeron su rodado alrededor de las 05:30 horas, previo dañar un candado del portón de su vivienda.

Denunciando el delito alrededor de las 10 horas, rápidamente personal del GTO de la Comisaría local, se abocó a las tareas de investigación logrando obtener mediante visualización de cámaras y seguimiento de las mismas, el recorrido realizado por los autores del hecho, movilizándose en la moto robada, e ingresando a un domicilio a unas cuadras del lugar, sobre la misma calle.

Con las pruebas recolectadas se solicitó un allanamiento otorgado por razones de necesidad y urgencia por la UFIJ Nº16 local. Concretada la diligencia judicial, personal de la Comisaría 1º logró recuperar el rodado, aunque no se encontraba la persona identificada como responsable del ilícito.

La investigación continúa, y se instruyeron actuaciones por el delito de robo.

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