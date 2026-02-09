Trasladan a Bastián Jerez de Mar del Plata al AMBA

Este lunes se realizará el traslado de Bastián Jerez del Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde está internado desde hace diez días, a un centro de salud cercano a su domicilio, en el Gran Buenos Aires, ya que su estabilidad clínica lo permite.

El traslado se realizará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires y el operativo estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires.

De Mar del Plata a San Justo

El plan de vuelo, sujeto a las condiciones climáticas del día de mañana, partirá aproximadamente a las 10:30 del Aeropuerto de Mar del Plata y llegará dos horas más tarde al Aeródromo de La Matanza. Luego será internado en un centro de salud del distrito, tal como gestionó su obra social. Probablemente se trate del Hospital Italiano de San Justo.

Bastián resultó gravemente herido en un accidente en la zona de los médanos de Pinamar el lunes 12 de enero pasado. A lo largo de su recuperación tuvo que ser intervenido en siete ocasiones, tanto en Pinamar como en Mar del Plata.

Fuente: Agencia DIB.

