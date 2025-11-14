(video) Tremenda explosión en el Polo Industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos

14 noviembre, 2025 405

Una impresionante explosión se produjo este viernes por la noche en al menos cinco plantas de fábricas ubicadas en el Polo Industrial de Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza.

El siniestro se produjo cerca de las 21:00 y, según las primeras informaciones brindadas por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, “hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini, fueron varias industrias que están ardiendo en llamas”.

“Es todo muy confuso. Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y para determinar qué es lo que ocurrió y cómo se originó”, indicó el jefe comunal.

Debido al estallido de los vidrios, al menos hay 20 trabajadores heridos, se indicó. Ante tal situación fueron desviados los vuelos que debían aterrizar en el Aeropuerto Internacional, declararon Alerta Roja, evacuaron toda la zona, y está cortada la autopista Ezeiza – Cañuelas.

Unas 15 dotaciones de bomberos trabajan en la zona. Recomiendan a los vecinos no abrir puertas ni ventanas.

Volver