Tremenda trifulca: dos a la Comisaría, dos al Hospital

3 diciembre, 2025 544

Una feroz pelea se registró anoche entre vecinos en Almafuerte y Velez Sarfield. Todo comenzó con una acalorada discusión de la que fueron parte varias personas, de ambos sexos. En determinado momento la cuestión subió de tono hasta que aparecieron armas blancas. Como consecuencia del enfrentamiento, dos ciudadanos, una mujer y un hombre fueron llevados a la comisaría y otros dos, con cortes diversos, ingresaron para su curación al Hospital Pirovano.

