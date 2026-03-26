Tremendo incendio en depósito de pinturas: evacúan a los vecinos

26 marzo, 2026 0

Un incendio de gran proporción se desató este jueves en un depósito de pinturas ubicado en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. La intensa columna de humo que se eleva desde el lugar es visible a varios kilómetros, generando preocupación entre los vecinos y las autoridades.

Simón, un vecino que reside a una cuadra del predio, describió la situación con preocupación: “Es muy feo lo que estamos pasando. Es impresionante el humo que hay”. El hombre, que está a unos 100 metros del foco ígneo, relató que se escuchan explosiones y aseguró que el humo “es tóxico”. Por precaución, él y su familia decidieron autoevacuarse, al igual que otros residentes de la zona.

Debido a la presencia de productos químicos altamente contaminantes, Defensa Civil estableció un perímetro de seguridad de aproximadamente 300 metros alrededor de la fábrica y distribuyó barbijos a los trabajadores de prensa que cubren el hecho. Las autoridades recomendaron evitar circular por las inmediaciones para prevenir riesgos a la salud.

En la zona trabajan unas 25 dotaciones de bomberos que intentan controlar el fuego, que aún permanece activo y podría extenderse a predios cercanos. Además, se encuentran presentes equipos médicos y ambulancias para asistir ante cualquier eventualidad, mientras se coordina la evacuación de los residentes del área.

Joel, empleado de una fábrica cercana, aportó detalles sobre el origen del incendio: “Estábamos observando unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego y dieron alarma que se estaba prendiendo fuego”. También mencionó que en el depósito se almacenan químicos, solventes y pinturas, sustancias con altos niveles de toxicidad.

Los trabajadores de la fábrica afectada fueron evacuados rápidamente tras comprobar que las llamas se descontrolaban. Por el momento, el incendio continúa sin ser sofocado, y las autoridades mantienen la alerta ante posibles complicaciones derivadas del material inflamable y contaminante involucrado.

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