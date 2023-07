Tremendo: un nene fue atacado por 16 perros

12 julio, 2023

Un nene de 9 años fue brutalmente atacado por al menos 16 perros en la zona de Brandsen y General Madariaga, en el barrio Virgen de Luján de Mar del Plata. El menor tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de esa ciudad y tras una serie de operaciones, afortunadamente este miércoles fue dado de alta.

“Fue el lunes cerca de las 9.30 cuando estaba cambiando a mi bebé de 6 meses cuando mi hijo Gustavo salió de casa y empecé a escuchar los gritos. Cuando salgo, veo que un montón de perros me lo estaba mordiendo, por todos lados. En eso Maximiliano, el hermano de mi vecina comienza a intentar sacarlo cuando, según me contaron, se escuchó un chiflido y ahí los animales se fueron. Pensé que los perros me mataban a mi hijo”, contó al medio marplatense 0223, Natalia, la mamá.

Fuente y foto: 0223.com.ar

Volver