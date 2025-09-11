Tren choca a colectivo en Ezeiza: 12 heridos

11 septiembre, 2025 0

Una formación del tren Roca colisionó este jueves por la mañana contra un micro de pasajeros en un paso a nivel en la localidad bonaerense de Ezeiza. No hubo víctimas fatales, pero 12 personas resultaron heridas y diez de ellas fueron trasladadas a un hospital cercano.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6, según la reconstrucción del hecho, el vehículo circulaba por la calle Pedro Pravaz cuando fue impactado en la parte trasera por el tren.

El micro involucrado en el accidente es un transfer de la empresa de traslados Tienda León, que transportaba 20 empleados del personal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Diez de los involucrados tuvieron que ser trasladados al nosocomio de la localidad con lesiones leves.

