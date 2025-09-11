Tres allanamientos simultáneos por comercialización de drogas

11 septiembre, 2025 4.238

En horas de la madrugada de este jueves 11 de Septiembre, se llevó a cabo un amplio operativo policial en nuestra ciudad, donde se concretaron allanamientos en tres domicilios, y fueron secuestrados elementos de relevancia para la investigación.

Como resultado de los registros, la policía secuestró marihuana lista para su fraccionamiento y consumo, una importante suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares, una notebook, balanzas de precisión, elementos de corte y municiones de distintos calibres.

Las diligencias judiciales fueron encabezadas por personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas local, con el apoyo de efectivos de las delegaciones de Bahía Blanca y Necochea. El despliegue contó además con la colaboración de la Policía Comunal y el Escuadrón de Caballería local, en un trabajo conjunto que demandó una intensa planificación.

El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de la Dra. Fabiana Brandolín y solicitado por la UFI N° 16 dirigida por el Dr. Gabriel Lopazzo, consistió en el registro domiciliario de tres viviendas de la ciudad, sitas en calles Catamarca al 1.100, Magallanes al 1.200 Liniers al 1.100.

La medida judicial se enmarcó en una investigación que se viene desarrollando desde hace varios meses y que permitió establecer la existencia de maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes, así como la conexión entre los moradores de los domicilios allanados.

Los moradores de las viviendas fueron puestos bajo la órbita judicial correspondiente, quedando sujetos a las definiciones procesales que determine la Justicia en relación con su presunta participación en la actividad ilícita.

Este operativo forma parte de una planificación estratégica en materia de lucha contra el narcotráfico que se viene ejecutando en la región.

La investigación continúa abierta y evaluando los pasos a seguir, en el marco de una política de seguridad que busca desarticular las redes de distribución de drogas en el distrito.

