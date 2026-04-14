Tres Arroyos: condenado a 7 años de prisión por abusar de dos niñas

14 abril, 2026 44

El Tribunal Oral de Tres Arroyos condenó a un hombre a la pena de 7 años de prisión, por haber abusado de dos niñas, hermanas menores de su pareja.

Según la causa, investigada por la UFIJ N ° 6 a cargo de la fiscal Natalia Ramos, los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021 cuando el hombre sometió a una de las niñas a distintas situaciones abusivas hasta accederla de manera carnal, cuando la víctima tenía entre 14 y 15 años.

Además, entre los años 2021 y 2024, el acusado le exhibió fotografías de sus partes íntimas y en dos oportunidades le exhibió su miembro a la hermana de la víctima anterior, quien tenía entre 10 y 13 años, aprovechándose de la inmadurez sexual en razón de su edad y de la relación familiar, ya que se trataba de su cuñado.

El hombre fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso canal y exhibiciones obscenas.

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