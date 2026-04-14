Tres Arroyos: Tres allanamientos positivos por abigeato. Dos aprehendidos y luego liberados

14 abril, 2026 0

En el marco de una investigación llevada adelante por personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Tres Arroyos y colaboración de unidades de distritos limítrofes, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, se realizaron tres allanamientos simultáneos, los cuales arrojaron resultados positivos.

Las diligencias se originaron a raíz de la denuncia de un productor rural local, quien constató la faena clandestina de un animal vacuno en su establecimiento.

Como resultado de los procedimientos, se procedió al secuestro de teléfonos celulares, aproximadamente 200 kilos de carne vacuna sin trazabilidad, una camioneta con pedido de secuestro activo, un arma de fuego calibre .22 sin documentación, municiones y diversos elementos vinculados a la faena ilegal.

Asimismo, se concretó la aprehensión de dos hombres mayores de edad, imputados por los delitos de abigeato, encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Interviene la Justicia, que avaló lo actuado y dispuso las medidas de rigor, recuperando posteriormente la libertad los imputados conforme a la normativa procesal vigente.

Desde la fuerza se continúa trabajando en la prevención y esclarecimiento de este tipo de hechos que afectan al sector rural.

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