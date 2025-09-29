Tres jóvenes robaron una bicicleta y una moto. Fueron aprehendidos

29 septiembre, 2025 0

Un joven de 18 años y dos menores de edad protagonizaron en la madrugada de este lunes un robo en un garaje de calle Vélez Sarsfield al 1100.

Tras forzar la puerta de acceso, sustrajeron una bicicleta rodado 29, marca Zion y una moto Zanella de 150 cc, propiedad de un hombre de 73 años.

El hecho fue denunciado al 911 y rápidamente personal de la Policía, desplegó un operativo de rastrillaje en la zona. En avenida Libertad y Aníbal Ponce interceptaron al mayor, identificado como Jonás Goycoa (18), quien circulaba en la motocicleta junto a un adolescente de 16 años. Ambos fueron aprehendidos en el lugar y la moto recuperada.

La bicicleta, en cambio, aún no pudo ser localizada, ya que el tercer involucrado —otro menor de 16 años— habría huido en dirección contraria llevándola consigo.

Goycoa permanece alojado en los calabozos de la comisaría, mientras que el menor interceptado junto a él fue entregado a sus progenitores. El tercer participante continúa siendo investigado.

La causa fue caratulada como “Robo agravado por ser cometido en poblado, en banda y con la participación de menores”, con intervención de la UFIJ N.º 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la UFIJ N.º 17 del Departamento Judicial Tres Arroyos.

