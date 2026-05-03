Tres muertos en un crucero en el Atlántico por brote vinculado al hantavirus

3 mayo, 2026 0

Tres personas murieron a bordo del crucero MV Hondius durante una travesía por el Atlántico, en un brote que incluye un caso confirmado de hantavirus, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a AFP.

El incidente se registró mientras la embarcación navegaba desde Ushuaia, Argentina, rumbo a Cabo Verde, con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes a bordo.

además del caso confirmado, existen otros cinco pasajeros bajo sospecha de haber contraído la infección.

“De los seis afectados, tres han muerto y uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó la organización.

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