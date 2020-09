Tres mujeres lograron denunciar a un hombre por abusos que sufrieron en su niñez en Tres Arroyos

6 septiembre, 2020

Las hermanas Alejandra y Mariana Pascuali y una prima de ambas lograron romper con años de silencio y dolor y denunciaron penalmente, en Necochea, a un hombre por abusos sexuales que las tuvieron como víctimas cuando eran niñas, en Tres Arroyos. Este individuo, que Alejandra identificó en diálogo con LU 24 como Renato Francisco Bajer, estaría viviendo en Córdoba desde hace unos diez años. Según sus denunciantes, habría muchas más jóvenes entre sus presuntas víctimas, de hecho la decisión de volver a hacer público este caso –que las hermanas habían difundido ya por la red social Facebook- tiene que ver con la posibilidad de que otras chicas abusadas se pongan en contacto con ellas o se animen a denunciar los casos tanto en la justicia local como en el marco de la causa que ya impulsan en una fiscalía de Necochea.



“Después de un largo trabajo personal y a modo de liberación, en 2018 pude exponer públicamente la situación de haber sufrido abusos sexuales desde los 6 hasta los 10 años por quien entonces era mi tío y padrino. Había podido manifestarlo en la familia en el año 2002, cuando él quiso abusar de su nuera, y ella ya mayor de edad lo expuso frente a la familia, y fue entonces cuando nosotras, con mi hermana, pudimos expresar lo que hasta el momento –yo tenía 14 años- no habíamos podido decirle a nadie. Fue en ese momento en que me enteré, de hecho, que mi hermana también había sido su víctima”, contó Alejandra Pascuali a la radio.

Alejandra había escrito una carta con la que pretendía denunciar a su tío, pero en aquel momento todavía no estaba vigente la llamada “ley Piazza”, que permite que la propia víctima impulse la causa penal por el abuso que sufrió más allá del paso de los años. Pero ahora, con su hermana Mariana, que dio el primer paso y lo denunció en Necochea, buscan dar con otras posibles víctimas porque, cuando el hecho y el nombre de este hombre se publicaron en las redes sociales, varias chicas dijeron haber pasado por la misma situación con él.

“Mi hermana recién pudo poner en palabras hace un par de semanas todo lo que había pasado con este ser miserable, porque si bien sabíamos del abuso, no conocíamos exactamente qué había pasado. Y mi prima, que durante muchos años tuvo ‘sueños asquerosos’, como ella los describía, con este tío, y no sabía por qué, logró trabajar el tema en terapia y descubrir que ella también había sido su víctima”, contó.

“Tanto mi tía como mis primos saben de todo esto, lo tienen trabajado y saben que esto no es contra ellos. Se trata de un abusador serial, había ocasiones en las que con gente adulta alrededor y de manera totalmente impune, nos sentaba a upa y nos metía la mano y nos hacía cualquier cosa. Y sabemos, porque otras chicas nos han contado, que hizo lo mismo con amigas y compañeras, y no dudo en que lo sigue haciendo”, aseguró Alejandra. Tanto ella como Mariana Pascuali alientan a otras posibles víctimas a contactarse con ellas a través de las redes sociales, donde por estos días circularon varias publicaciones sobre el caso.

