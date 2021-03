Tres perros atacaron a una mujer embarazada y a sus dos hijos de 7 y 5 años

28 marzo, 2021 Leido: 471

El sábado a las 20:30 horas, Brenda Gonzales, embarazada de 7 meses, fue atacada por tres perros bóxer que le ocasionaron graves lesiones en ambas manos. El hecho ocurrió en las inmediaciones a los silos subterráneos, cuando ella y sus dos hijos de 7 y 5 años, fueron sorprendidos por los animales.



Brenda dijo a LU24: “Estaba en la casa de mi mamá, Pedro N. Carrera y Aníbal Ponce, cuando me iba con mis dos nenes, tres perros bóxer de color blanco y marrón intentaron agarrar a mi nena, la escondí atrás mío, como el perro vio que no la podía alcanzar atacaron a mi hijo tirándolo al piso. Lo primero que hice fue correr al perro a un costado y meter a los dos nenes atrás mío”.

Su relató continua: “A partir de eso los perros saltan y me muerden las dos manos, 3 perros contra mí, me mordieron la mano derecha que es la más lastimada que tengo. Yo estoy embarazada de 7 meses, le dije a mi nena que vaya a pedir ayuda, a todo esto los perros me estaban atacando como nunca, lo único que me cubría era la yugular. Gracias a un vecino que escucho los gritos pude salir”.

Además, agregó que “recibí golpes en la espalda, me quisieron morder la pierna izquierda y tengo las dos manos mordidas”.

“Me desmayé y me llevaron al hospital, en el transcurso me agarraron convulsiones. Cuando llegue a la guardia me atendieron con suero y medicamentos”, aseguró.

“Gracias a Dios no me golpee la panza ni nada, solo fueron las manos”, agradeció.

“Lo que me molesta es que este hombre sabía que los perros mordían, la casa de él es toda de corralón, los perros no pueden escaparse. Yo no sé qué hacia este sujeto, en ningún momento se hizo cargo de nada, ni se acercó a ver como estaba yo o mis hijos”, manifestó.

Gonzales aclaró: “Anoche cuando salí del hospital fui a hacer la denuncia pero no me la quisieron tomar, dicen que hace ratos que no toman ese tipo de denuncias”, en este caso la damnificada realizara el correspondiente reclamo el día lunes, a partir de la recolección de los datos necesarios para formalizar la demanda al propietario de los animales.

Volver