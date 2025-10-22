Tres salidas de Bomberos: sofocaron incendio de rodado, vivienda y rescataron un gato

22 octubre, 2025 0

Tres llamados de emergencia recibieron los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad durante esta tarde. Sofocaron dos incendios y rescataron un felino.

De acuerdo con información oficial, el primer alerta se recibió 15.05 horas dando cuenta que un rodado había tomado fuego en su parte delantera y el motor, en Bernardo de Irigoyen 277. Las causas son motivo de investigación y la situación fue dominada totalmente.

Minutos más tarde, procedieron a rescatar un cachorro de gato que había quedado atrapado entre dos paredes en Avenida Moreno 552. Para salvar al felino debieron romper una de las paredes.

Luego, alrededor de las 16.40 horas, concurrieron a sofocar un incendio en una casa abandonada, donde al parecer la basura acumulada habría servido para la propagación del fuego que se desató en el lugar. Se procura establecer las causas del siniestro.

