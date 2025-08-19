Tresarroyense involucrado en accidente en Ruta 65

Con un residente de nuestra ciudad y a la altura del kilómetro 325, se produjo un accidente entre un Ford K y un camión, tras un roce entre los dos vehículos, el auto termina despistando y posteriormente volcando.

El camión, quien tenía un ocupante de Tres Arroyos y resultó ileso, se desplazaba en sentido Daireaux – Bolívar. El Ford K, era conducido por una persona oriunda de la localidad de General Lamadrid, resultó con golpes en pecho, hombro y pie, por lo que es trasladado en ambulancia al Hospital de la localidad de Pirovano y luego al Hospital de la ciudad de Bolívar para un mayor control ya que se encontraba estable.

(Fuente: Radio Alpha)

