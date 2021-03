Tresarroyense preso en Entre Ríos: llevaba casi 30 millones de pesos en dos conservadoras

Un tresarroyense, cuyos datos filiatorios se mantienen en reserva, fue detenido ayer por personal policial del puesto caminero ubicado en la Autovía Artigas km 341, Paso Cerrito –en cercanías de Chajarí, provincia de Entre Ríos- cuando circulaba en una camioneta en cuya caja llevaba dos conservadoras con 28.600.000 pesos en efectivo.

El hombre, quien al parecer iba con un acompañante, manejaba una camioneta Toyota SW4 que se disponía a ingresar a la provincia alrededor de las 18.10 de ayer. Como parte del procedimiento habitual se le realizó un control de alcoholemia, que arrojó como resultado 0,24 gramos por litro de alcohol en sangre, lo que en principio no es punible. No obstante, los uniformados se disponían a realizar un control exhaustivo sobre el rodado cuando constataron que en el baúl llevaba dos cajas tipo conservadoras de telgopor, en las cuales trasladaba el efectivo, en fajos de billetes de 500 y de 1000 pesos.

Según la policía de la zona, el conductor no pudo justificar la procedencia ni el destino de la millonaria suma, por lo que se resolvió dar conocimiento al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la doctora María José Barraza, quien dispuso la intervención de personal de la División Toxicología de la Departamental Federación, que llevó a cabo el secuestro del dinero.

El tresarroyense, en tanto, fue trasladado a la sección Antecedentes de la Comisaría Primera de Chajarí, y se estima que de no poseer ningún pedido judicial en su contra aguardaría la sustanciación de la causa, que se instruiría por presunto lavado de activos, en libertad.

Fotos El Día Online Entre Ríos

