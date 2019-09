Tresarroyense que estudia en Juárez denunció maltrato policial en allanamiento: “no tenemos nada que ver”

La tresarroyense Flor Galiano, residente en Benito Juárez, donde estudia para docente de Educación Especial, denunció que ella, su novio y su suegra sufrieron maltrato policial en el marco de un allanamiento que se realizó por una causa de “abuso de arma agravado y lesiones leves”. “Nosotros no tenemos nada que ver, estábamos durmiendo la siesta y nos despertaron a los gritos y pegándole patadas a la puerta. Obviamente resultó negativo, simplemente se le alquila el garage a unos chicos de apellido Fernández, que guardan motos”, relató en diálogo con LU 24.



“Mi suegra camina utilizando un bastón por las secuelas que le quedaron tras sufrir un ACV, además está medicada por las enfermedades que ha tenido y la sacaron de la cama tironeándola, la tiraron al piso y cuando se dieron cuenta que era vulnerable la sentaron en la cama. Mi novio salió preocupado preguntando qué pasó lo agarraron a las patadas y le pusieron un precinto, y a mí me hicieron levantar las manos, no me ataron ni nada porque necesitaban a alguien que contuviera a mi suegra, no entendía nada”, explicó.

“Pasamos el mal momento durante más de una hora, nos revolvieron la casa, nos rompieron cosas y cuando la mamá de uno de los chicos de los que buscaban una moto, porque pensaban que era robada, les preguntó si era verdad que habían allanado la vivienda de la señora discapacitada le dijeron que no, cuando nosotros vivimos un momento de miércoles”, aseguró.

“Buscaban un arma de fuego con la cual se habían disparado entre unas familias en la avenida en la que vivimos pero nosotros no tenemos nada que ver. De la nada entraron de la patrulla de Benito Juárez con la gente que supongo debe ser de la dependencia de Azul, todos encapuchados, con escudos y cascos, como si fuéramos una familia del narcotráfico. Me revolvieron el guardapolvo de maestra buscando droga, me conoce toda la gente en Tres Arroyos jamás me metí en la droga, no las probé ni las pienso probar y las tuve adelante mío. Tenía un te medicinal y lo tuve que llamar a mi papá llorando para que les explique que él me lo había comprado y me dijo tómalo porque te va hacer bien. Nos sentimos re mal todos, fue avergonzante”, agregó.

“También le revolvieron todo a un pibe que vive al fondo en un monoambiente, le apuntaron a la cabeza y tampoco tiene nada que ver. No es manera de tratar a la gente, nadie me dijo nada, solo me pidió disculpas una policía en el momento porque se dieron cuenta que no tenemos nada que ver. Mañana voy a ir a la Fiscalía a hacer la denuncia correspondiente, saber por qué se dio nuestro domicilio y también por los daños”, finalizó.