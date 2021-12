Tresarroyenses ilesos en accidente de micro que venía de Cataratas (Video)

4 diciembre, 2021 Leido: 2135

Personas de nuestra ciudad resultaron sin consecuencias personales cuando un colectivo de turismo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 41 en el distrito Lobos. El micro de la empresa Zamorano volvía de Cataratas, en dirección a Bahía Blanca, y por causas que se desconocen, chocó frontalmente contra un automóvil Ford Escort, que se desplazaba en sentido contrario. El violento impacto partió en dos el auto, cuyo conductor, único ocupante, perdió la vida en el acto.



Mientras que los choferes y dos pasajeros del micro, fueron trasladados al Hospital de Navarro preventivamente, con golpes menores.

EL TESTIMONIO DE MARIA DEL CARMEN MASSA

Una vecina de nuestra ciudad, María del Carmen Massa, viajaba en el ómnibus que protagonizó el siniestro, en contacto directo con nuestra emisora, contó que: “fue un gran susto, ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana y la mayoría de los pasajeros venían descansando, y sentimos como si fuera una explosión como si se hubiese reventado una cubierta, y la gente que venía en el piso de abajo del colectivo sintió como si se arrastrara algo. Cuando bajamos del micro vimos sobre una de las ruedas una parte del auto, y como a una cuadra de distancia, estaba la otra parte del vehículo, y a mitad de ese trayecto se encontraba la persona fallecida”.

De lo que pudo escuchar en el lugar, María dijo que “aparentemente el chofer habría advertido que el automóvil se venía de frente, que se cruzó de carril, y no pudo maniobrar porque si no volcaba el colectivo. Gracias a Dios para los pasajeros y conductores no hubo lesionados, sólo algunas personas shockeadas, que fueron trasladadas para su atención médica de forma preventiva. Luego, hubo que pasar por todo lo que esto conlleva, estábamos en un lugar sin señal de celular, pero rápidamente acudieron las ambulancias, la Policía, hubo corte de tránsito, y estuvimos ahí varados hasta que nos llevaron a la Municipalidad de Lobos donde nos asistieron muy bien, hasta que llegó otro micro de Zamorano. Como sucede en estos casos, nos tomaron declaración a todos para aportar datos, y ya estamos volviendo”.

Volver