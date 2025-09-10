Triple colisión de camiones en la Ruta 3, sin lesionados

Este miércoles a la altura del kilómetro 297 de la Ruta Nacional Nº 3, en jurisdicción de Azul, se registró un choque entre tres camiones que no dejó personas heridas.

Los vehículos involucrados fueron un Mercedes conducido por Uriel Patricio Bosso, de 23 años y oriundo de Azul, un Iveco al mando de Alejandro Mauricio Triaro, de 47 años, domiciliado en Las Flores y otro Iveco manejado por Mariano Horacio Laurez, de 45 años, residente en Olavarría.

Uno de los camiones quedó atravesado en la ruta lo que obligó a interrumpir el tránsito. Trabajó en el lugar personal Policial y de Salud de la ciudad de Azul.

Con información de El Diario de Azul



