Triple femicidio en Florencio Varela aprobaron la extradición de “Pequeño J”

1 mayo, 2026 0

Tras meses de trámites internacionales, las autoridades de Perú y Argentina ratificaron que el próximo lunes se concretará la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano mejor conocido como “Pequeño J” quien estuvo detrás del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi.

El acusado, se encontraba detenido en Perú tras ser señalado como uno de los principales responsables de la organización criminal vinculada al caso, será trasladado bajo un estricto operativo de seguridad para responder ante las autoridades locales por su presunta participación en el violento episodio que conmocionó a la zona sur del conurbano.

“Pequeño J”, fue capturado meses atrás en territorio peruano y su extradición ingresó en la etapa final luego de que ese país notificara formalmente su disponibilidad para el traslado a la Argentina.

Las familias de las víctimas esperan que la presencia del acusado en el país acelere el proceso judicial y reclaman la pena máxima para todos los involucrados en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años.

Fuente: La Nueva

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