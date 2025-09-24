Triple homicidio de Florencio Varela: Las muertes datan de 4 días

24 septiembre, 2025 0

Avanza la investigación del triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, por lo que este mismo miércoles se conocieron los primeros datos de la autopsia preliminar de cada una de las víctimas.

El informe indica que las chicas fueron asesinadas en distintos momentos y que los cuerpos presentan signos que podrían evidenciar tortura. El estudio preliminar indica como data de muerte de cuatro días, entre viernes a la medianoche y madrugada del sábado. Los detalles de la autopsia son estremecedores.

Los cuerpos fueron encontrados este miércoles por la mañana durante un allanamiento policial en una casa ubicada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Según las primeras informaciones, se encontraban en un pozo ubicado en el fondo de la vivienda.

A pocas cuadras del lugar también fue encontrada la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que Morena, Brenda y Lara habían subido por sus propios medios el viernes por la noche en la esquina de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada. El vehículo había sido incendiado.

Cuatro personas fueron arrestadas en las últimas horas tras el hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela.

Se trata de un hombre y una mujer que se encontraban en la vivienda al momento del arribo de la policía. Según dijeron, habían sido contratados para limpiar el lugar. Fuentes policiales informaron que en la casa se percibía un fuerte olor a lavandina y que pudieron detectar los rastros hemáticos con pruebas de luminol.

Por otro lado, otra pareja fue detenida en un hotel alojamiento a pocas cuadras de la casa. La mujer había alquilado la vivienda donde se encontraron los cuerpos y es hermana de la primera detenida. El hombre, trascendió, sería de nacionalidad peruana.

Una hipótesis que se refuerza es que en el triple crimen estaría relacionado con una banda de narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. En este marco, se investiga si alguno de los cuatro detenidos es familiar de uno de los jefes narcos peruanos que regentea la comercialización de estupefacientes en la Villa.

Según la reconstrucción del caso, Morena, Brenda y Lara salieron el viernes a las 21.15 del monoblock 20 del complejo 17 de Camino de Cintura. A las 22 se subieron a la camioneta en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada.

Hacia las 23.15, el celular de Lara impactó en una antena de la zona de Florencio Varela. Para el sábado a la mañana, los teléfonos de las tres chicas ya estaban apagados.

La camioneta Chevrolet Tracker blanca, con patente adulterada, pudo ser identificada días después tras el análisis de las cámaras de seguridad. La investigación logró determinar el recorrido del vehículo desde la rotonda hasta Florencio Varela, donde hoy la encontraron incendiada.

Luego de varios allanamientos que comenzaron el martes por la noche, pudieron dar con la vivienda en la cual este miércoles se encontraron los tres cuerpos.

Volver